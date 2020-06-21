نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات اتحاد الكرة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي مصر تأجيل تدريبات فريق الكرة لاجل غير مسمى، كما قرر عدم المشاركة في المسحات الطبيبة المجانبية الخاصة باتحاد الكرة.

وأوصى نادي مصر، بالتبرع بالمسحات الطبيبة لمن هم في حاجة إليها.

وكان مقررًا أن يبدأ اتحاد الكرة، إجراء عملية مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادًا لاستئناف المسابقة.

وتأتي تلك الخطوة من جانب اتحاد الكرة بعد قرار وزارة الرياضة باستئناف النشاط يوم 25 يوليو المقبل، تنفيذًا لبنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية.