كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد

يُحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد اليوم الأحد على ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإسباني " الليجا ".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي..

في حراسة المرمى : كورتوا

في خط الدفاع : مارسيلو ، راموس ، فاران ، كارفخال .

في خط الوسط : كروس ، كاسيميرو ، مودريتش ، رودريجو .

في خط الهجوم : إيدين هازارد ، كريم بنزيما .

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تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 3 " المشفره بتعليق يوسف سيف .

ويسعى فريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المديرالفني للفريق للفوز لإعتلاء صدارة الليجا ، ليستاوى مع برشلونة في نفس عدد النقاط برصيد 65 نقطة.

بينما يسعى فريق ريال سويسداد إلى حجز مقعدًا أساسيًا في الدوري الاوروبي، ويدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.