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كريم بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد

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يُحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد  اليوم الأحد على ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر " الليجا ".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي..

في حراسة المرمى : كورتوا

في خط الدفاع : مارسيلو ، راموس ، فاران ،  كارفخال .

في خط الوسط : كروس ،  كاسيميرو ، مودريتش ،  رودريجو .

في خط الهجوم : إيدين هازارد ، كريم بنزيما .

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تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة  الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية .

وتذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 3 "  المشفره بتعليق يوسف سيف .

ويسعى فريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المديرالفني للفريق للفوز لإعتلاء صدارة الليجا ، ليستاوى مع في نفس عدد النقاط برصيد 65 نقطة.

بينما يسعى فريق ريال سويسداد إلى حجز مقعدًا أساسيًا في الدوري الاوروبي، ويدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

 

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