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موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

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يُحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ثقيلًا على نظيره ريال سوسيداد  اليوم الأحد على ملعب انويتا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر " الليجا ".

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ريال مدريد

وريال سوسيداد في تمام الساعة  الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية .

في حين تكون مباراة ريال مدريد

وريال سوسيداد في تمام الساعة الثانية عشرمن منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

 

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القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وريال سوسيداد

تذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 3 "  المشفره بتعليق يوسف سيف .

ويسعى فريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المديرالفني للفريق للفوز لإعتلاء صدارة الليجا ، ليستاوى مع في نفس عدد النقاط برصيد 65 نقطة.

 

بينما يسعى فريق ريال سويسداد إلى حجز مقعدًا أساسيًا في الدوري الاوروبي، ويدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

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