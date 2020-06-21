عاشور يحسم الجدل عن مفاوضات الزمالك.. والسعودية وجهته

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي السابق، أغلق ملف مفاوضاته مع نادي الزمالك نهائيًا، رافضًا الانتقال نادي ميت عقبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التراجع عن قرار إعتزاله مع النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عاشور قرر دراسة العروض التي تلقاها من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التراجع عن قرار إعتزاله مع النادي الأهلي.وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عاشور قرر دراسة العروض التي تلقاها من الأندية السعودية خلال الفترة الماضية من أجل اختيار الانسب له فنيًا وماديًا، بعد قرر البقاء في الملاعب لمدة موسمين على الأقل.

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