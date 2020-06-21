موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي والقنوات الناقلة

:كتبت- سارة جاب الله يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المحترف لدى صفوفة المصري محمود حسن تريزيجية ضيفًا نظيره تشيلسي مساء اليوم على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي " البريميرليج ". موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي تنطلق مباراة أستون فيلا وتشيلسي في بينما تكون مباراة أستون فيلا وتشيلسي في فيما تكون مباراة أستون فيلا وتشيلسي في Advertisements تمام الساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمبارة أستون فيلا وتشيلسي تذاع مباراة ليفربول وإيفرتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 2" المشفره بتعليق عصام الشوالي . ويدخل أستون فيلا المباراة وهو في موقف صعب محتلًا المركز التاسع عشر أي المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوريالإنجليزي برصيد 48 نقطة .

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