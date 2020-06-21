المدير الفني الجديد لأسوان : عقدي ممتد مع النادي لنهاية الموسم المقبل

قال أحمد كشري، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن عقده مع أسوان ممتد للموسم المقبل.

وأكد كشري في تصريحات "نمبر وان" على

قناة "النهار": "تحدثت بشأن الأزمات المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين"

وأضاف: "أفضل أن يتم إلغاء الموسم الجاري وبدأ موسم جديد من أجل الاستعداد بشكل أفضل وموسم جديد"

وتابع: "لم أتحدث عن انضمام لاعبين جدد بسبب استمرار الموسم الجاري، ولكن لو سنناقش الصفقات مع بداية الموسم الجديد".