علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على دخول مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات، مع طاهر محمد طاهر،مهاجم نادي المقاولون العرب.
وقال أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "طاهر محمدطاهر سيكون إضافة قوية للأهلي ومفيد حال إتمام الصفقة في الفترة المقبلة"
وتابع: "طاهر محمد لاعب صغير السن وسيكون إضافة للأهلي خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز بالخط الهجومي"
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن: طاهر محمد طاهر إضافة كبيرة للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.