أحمد حسن يعلق علي أزمة حسام عاشور والأهلي

علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على أزمة حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار":

"حسام عاشور هو صاحب الحق والقرار في الأزمة الأخيرة ولو عاوز يكمل ولا يعتزل، عليه الاستكمال"

وتابع: "لا يوجد ظالم ومظلوم في تلك القضية، كرة القدم

لا تعرف العواطف، ورحيله وتوجيه الشكر له (سنة الحياه) "

وأضاف: "كان هناك نجوم كثيرة تم الاستغناء عنها وتوجيه الشكر له وأتمنى ألا تكون جماهير الأهلي والنادي قاسي على جماهيره'.

وأتم: "حسام عاشور ابن ابناء الأهلي ويجب ألا يكون الأهلي وجماهيره قاسيبن على اللاعب".