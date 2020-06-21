علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، على فتح ملف قضية نادي القرن من قبل مسئولي نادي الزمالك. وقال أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا غير متخصص في اللوائح ولكن اذن ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم بتلك اللوائح" "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا غير متخصص في اللوائح ولكن اذن ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم بتلك اللوائح" وأكد: "الزمالك عندما فتح الملف فهو حق مشروع له والحكم في النهاية للاتحاد الإفريقي"



وتابع: "الأزمة بين ناديي الأهلي والزمالك أمر صعب ومن الواجب وضع لها حل في أقرب وقت وهذا سيخلق جيل صعب"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن: الأهلي نادي القرن الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.