الصقر: الدوري الحالي لن ينتهي قبل شهر نوفمبر حال استكماله

قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، إن استكمال الموسم سيحتاج 3 شهور جديدة وسينتهي في شهر 11 بسبب مباريات كأس مصر.

وأكد أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "اذا استمر الموسم الحالي سنبدأ الموسم المقبل في ديسمبر وافضل استكمال كأس مصر فقط

وبدأ بعدها الموسم الجديد"

وأوضح: "اذا الغينا الموسم الجاري سيكون لدينا فرصة للاستعداد للبطولات الدولية كما أن اللاعبين سيشعرون بالارهاق حال تلاحم الموسمين"

وتابع: "استكمال الموسم الجاري أمر شبه مستحيل وأنصح بالغاء النسخة الجارية"