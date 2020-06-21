الصقر: الدوري الحالي لن ينتهي قبل شهر نوفمبر حال استكماله

قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، إن استكمال الموسم سيحتاج 3 شهور جديدة وسينتهي في شهر 11 بسبب مباريات كأس مصر.
وأكد أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "اذا استمر الموسم الحالي سنبدأ الموسم المقبل في ديسمبر وافضل استكمال كأس مصر فقطوبدأ بعدها الموسم الجديد"
وأوضح: "اذا الغينا الموسم الجاري سيكون لدينا فرصة للاستعداد للبطولات الدولية كما أن اللاعبين سيشعرون بالارهاق حال تلاحم الموسمين"
وتابع: "استكمال الموسم الجاري أمر شبه مستحيل وأنصح بالغاء النسخة الجارية"
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