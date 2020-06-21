موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

يُحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح ضيفًا نظيره إيفرتون مساء اليوم على ملعبجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي " البريميرليج ".

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعوجية،

فيما تكون مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو

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ظبي .

القنوات الناقلة لمبارة ليفربول وإيفرتون

تذاع مباراة ليفربول وإيفرتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 2" المشفره بتعليق رؤوف خليف .

ويدخل ليفربول المباراة وهو في قمة صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني عشربرصيد 37 نقطة .