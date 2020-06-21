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تاريخ مواجهات ريال مدريد وريال سوسيداد فى الدوري الاسباني

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم تاريخ مواجهات وريال سوسيداد فى الدوري الاسباني، وذلك قبل لقاء الفريقين مساء اليوم الأحد 21-6-2020، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من الليجا.

تنقل مباراة “ريال مدريد وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت ، على ملعب ريال سوسيداد “انويتا”، بمدينة “سان سيباستيان”.

يسعى “ريال مدريد” إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل خطف مركز الصدارة من “” الذي وقع في فخ التعادل مع “إشبيلية” السبت.

ويحتل “ريال مدريد” مركز الوصافة في جدول ترتيب الليجا برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر “برشلونة”، وبفارق 10 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله “إشبيلية“.

في المقابل يقبع “ريال سوسيداد” في المركز السادس، برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن “أتلتيكو مدريد” صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة .

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وتاريخيًا واجه ريال مدريد نظيره فريق ريال سوسيداد في 155 مباراة بمختلف البطولات، وفقًا لموقع «worldfootball» المتخصص في الإحصائيات الخاصة بالمباريات ونتائجها.

ويتفوق الفريق الملكي على ريال سوسيداد تاريخيًا، حيث نجح المرينجي في تحقيق الفوز خلال 85 مباراة، بينما خسر 31 مباراة، وانتهت 38 مباراة بين الفريقين بنتيجة التعادل.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الى يوم 6 فبراير 2020 على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي، في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، والذي شهد فوز ريال سوسيداد بنتيجة 4-2.

ريال سوسيداد يُقصي ريال مدريد من كأس ملك اسبانيا (صور:AFP)
تاريخ مواجهات ريال مدريد وريال سوسيداد فى الدوري الاسباني-ريال سوسيداد يُقصي ريال مدريد من كأس ملك اسبانيا (صور:AFP)

إليكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وريال سوسيداد فى الدوري الاسباني (آخر 15 مواجهة)

  • التاريخ 6-1-2013 – مباراة الذهاب – الجولة 18 – فوز ريال مدريد (4-3)
  • التاريخ 26-5-2013 – مباراة الاياب – الجولة 37 – التعادل (3-3)
  • التاريخ 9-11-2013 – مباراة الذهاب – الجولة 13 – فوز ريال مدريد (5-1)
  • التاريخ 5-4-2014 – مباراة الاياب – الجولة 32 – فوز ريال مدريد (4-0)
  • التاريخ 31-8-2014 – مباراة الذهاب – الجولة 2 – فوز ريال سوسيداد (4-2)
  • التاريخ 31-1-2015 – مباراة الاياب – الجولة 21 – فوز ريال مدريد (4-1)
  • التاريخ 30-12-2015 – مباراة الذهاب – الجولة 17 – فوز ريال مدريد (3-1)
  • التاريخ 30-4-2016 – مباراة الاياب – الجولة 36 – فوز ريال مدريد (1-0)
  • التاريخ 21-8-2016 – مباراة الذهاب – الجولة 1 – فوز ريال مدريد (3-0)
  • التاريخ 29-1-2017 – مباراة الاياب – الجولة 20 – فوز ريال مدريد (3-0)
  • التاريخ 17-9-2017 – مباراة الذهاب – الجولة 4 – فوز ريال مدريد (3-1)
  • التاريخ 10-2-2018 – مباراة الاياب – الجولة 23 – فوز ريال مدريد (5-2)
  • التاريخ 6-1-2019 – مباراة الذهاب – الجولة 18 – فوز ريال سوسيداد (2-0)
  • التاريخ 12-5-2019 – مباراة الاياب – الجولة 37 – فوز ريال سوسيداد (3-1)
  • التاريخ 23-11-2019 – مباراة الذهاب – الجولة 14 – فوز ريال مدريد (3-1)

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