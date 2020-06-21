خاص | القناة السعودية الرياضية تتوصل لاتفاق لنقل الدوري الالماني

توصلت القناة السعودية الرياضية، حسب مصادر خاصة بميركاتو داي، لاتفاق مع رابطة أندية الدوري الألماني لبث مباريات مسابقة الدوري الالماني الدرجة الأولى “البوندسليجا” لمدة ثلاثة مواسم، بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020، بعد انتهاء عقد قنوات بي ان سبورت القطرية مع رابطة الأندية الألمانية المحترفة.

ولم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة التي من المتوقع ألا تتجاوز حدود الـ 180 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، بسبب جائحة فيروس كورونا التي ستخفض أسعار حقوق البث التلفزي للمباريات عما كان عليه في الأعوام الماضية.

وفضلت إدارة قنوات بي ان سبورت عدم تمديد عقد بث الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع حلول نهاية موسم 2020/2019، بهدف تخفيف الأعباء المالية التي أثقلت كاهلها على مدار عامي 2018 و2019 بسبب حصار السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ودفعتها نحو التفريط في بطولتي كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا.

وعلمت مصادر الخليج 365 في قطر، استغناء إدارة بي ان سبورت عن المُعد الرئيسي لاستوديوهات الدوري الألماني “محمد كمال” في حملة الإقالات الأخيرة التي طالت 126 موظفًا في القناة (اقرأ المزيد من هنـــا).

وتُفكر قنوات بي إن سبورتس في الاحتفاظ بمسابقتي الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني فقط، بالإضافة إلى بعض المنافسات القارية الدولية مثل كأس أمم أوروبا وكأس أمم أفريقيا وكأس أمم آسيا، ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا.

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وتوقفت بي إن سبورتس “مُجبرة” عن بث مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى (السيري آ) لفشلها في تسديد القسط الثالث والأخير من حقوق مباريات المسابقة في منطقة الشرق الأوسط، لتفوت على المشتركين متابعة افتتاح الجولة 25 بعد جائحة فيروس كورونا يوم أمس السبت (اقرأ المزيد من هنـــا).

إشارة الشوالي

كان المعلق الرياضي التونسي (عصام الشوالي) قد ألمح لانتهاء مشوار الدوري الألماني مع بي إن سبورتس، وذلك خلال تعليقه على أول مباراة لنادي برشلونة في الدوري الإسباني بعد جائحة فيروس كورونا، والتي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة على ملعب ريال مايوركا ضمن الجولة 28.

وقال عصام الشوالي رغم عدم انتهاء منافسات الدوري الألماني وتزامن تصريحه مع الجولة 30 من المسابقة: “وأخيرًا انتهينا من الدوري الألماني، وعدنا إلى المتعة وكرة القدم الحقيقية”، لتكون تلك الكلمات بمثابة الإشارة الواضحة منه إلى عشاق بايرن ميونخ وشالكه وباير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند لإنتهاء مشوار الدوري الألماني مع القناة القطرية.

ويتابع معكم “الخليج 365” خلال الأيام القادمة أدق تفاصيل حقوق بث الدوريات الأوروبية الكبرى، بالاضافة إلى مستقبل المذيعين والإعلاميين العاملين مع قنوات بي إن سبورت والذي يكتنفه الكثير من الغموض.