رياضة | نجم الأهلي المعار ينتظر حسم مصيره بعد قرار فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي المعار ينتظر حسم مصيره بعد قرار فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر باسم علي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الجونة، حسم مصيره بشأن عودته إلى القلعة الحمراء أو إطلاق سراحه.

السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض عودة باسم علي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

حيث يتحفظ على فكرة عودته إلى القلعة الحمراء، لعدم حاجته لخدماته، بعد متابعة اللاعب الفترة الماضية.

وكان قد طرح بعض من أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة عودة باسم علي لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي سوف ينتقل إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن باسم علي شارك فى 17 لقاء هذا الموسم مع الجونة، ولم يعانِ من أي إصابات التي كانت تطارده مع الأهلي.