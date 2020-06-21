رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم إليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع ال 30، والذي يتصدره فريق برشلونة.

يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة برصيد21 هدفًا، ويأتي الفرنسي كريما بنزيما، مهاجم ريال مدريد، برصيد 16 هدفًا.

و يحتل النجم الأوروجوياني جيرارد مورينو، لاعب فريق فياريال يحل في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم كالتالى:-

1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا

2- كريم بنزيما.. 16 هدفًا

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3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا

4_أوكانبوس..11 هدفًا.

5-لويس سواريز.. 11 هدفًا.

6_لوكاس بيريز.. 11 هدفًا.

7-روجير مارتي.. .. 11 هدفًا.

8-_أنخيل رودريجيز .. 10 أهداف.

9_ راوول جارسيا. 10 أهداف.

10- ويليان خوسي .. 9 أهداف.