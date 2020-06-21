رياضة | اللجنة الأولمبية تبطل إجتماع اللجنة المؤقتة للطائرة مع الأجهزة الفنية للأندية المحدد له الأحد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تبطل إجتماع اللجنة المؤقتة للطائرة مع الأجهزة الفنية للأندية المحدد له الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبطلت اللجنه الأولمبية قرارات الإجتماع رقم ٦ الذي عقدته اللجنة الموقتة التي تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي الذي عقد يوم ١٤ يونيو الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الإجتماع الذي يتكون من ٥٠٪ +١ والمحدد لهذا النصاب ٥ أعضاء لعقد الاجتماع ولكن حضر عضوين فقط هما سامح حمدي وإيهاب عزمي،

في حين لم يحضر المستشار أحمد البنا الذي أعتذر عن الاستمرار في اللجنة، وجابر عبد العاطي وناديه رشوان الذي صدر قرار بشأنها من اللجنة الأولمبية باستبعادها من اللجنة المؤقتة للاتحاد بخطاب صادر رقم٩٢ بتاريخ ١١يونيو نظرا لأنها تعمل في نادي سبورتنج بالإسكندرية في ذات الوقت فى وظيفة مخطط قياسات واختبارات في الفريق الأول للسيدات للكرو الطائرة ، وفريق الناشئات براتب شهري قدره ٤٥٠٠ جنيه بالمخالفة للماده ٤٠٢/٣١ من لائحه النظام الأساسي لاتحاد الكرة الطائرة ، كما لم يحضر أيضا أيمن غزلان، الأمر الذي جعل مندوب اللجنه الالمبيه يهم بالانصراف لعدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

ومع ذلك أصر سامح حمدي علي عقد الإجتماع لدرجة أنه وقع علي محضر المجلس باسم أحمد غزلان الذي لم يحضر ونادية رشوان المستبعدة من المجلس بقرار من اللجنه الاولمبية والذى لم يعترف به رئيس اللجنة المؤقتة، ودون في المحضر أنه تم ذلك بعد اتصاله بيهما تلفونيا ثم اتخد عدة قرارات بالمخالفة للوائح والقوانين التى تمنع عقد الاجتماعات الا باكتمال النصاب القانونى، ومن هذه القرارات إيقاف المدير التنفيذي عن العمل لحين التحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد ايماءا إلى المذاكرة المقدمة ضده من أيمن غزلان الذي لم يحضر إلى الاتحاد من الأصل ، وتكليف سامي محمد إبراهيم عويس بالقيام بأعمال المدير التنفيذي الذي قام بإرسال خطابات مؤخرا إلي أندية الدورى الممتاز ، والقسمين ب وج لحضور الاجتماع الفني للمديرين الفنيين ورؤساء الأجهزة غدا الأحد ٢١يونيو بقاعة المؤتمرات بهئية ستاد القاهره الدولي ، ليصبح هذا الإجتماع باطلا لأن القاعدة القانونية تقول ما بنى على باطل فهو باطل .