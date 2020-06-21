رياضة | زيدان يشيد ببنزيما وأوديجار قبل مواجهة ريال سوسيداد في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يشيد ببنزيما وأوديجار قبل مواجهة ريال سوسيداد في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بنجم هجوم الفريق الفرنسي كريم بنزيما كما علق على عودة أسينسيو من الإصابة وعن إمكانية استعادة النرويجي مارتن أوديجارد من ريال سوسيداد وذلك قبل مواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة رقم 30 من بطولة الدوري الإسباني. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة الذي فقد نقطتين بالتعادل سلبياً مع أشبيلية.

وعن مستقبل أوديجارد، قال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"إنه لاعب لنا وهذا أمر جيد لأنه لاعب في الحاضر والمستقبل، يلعب بشكل جيد للغاية مع سوسيداد".

وأضاف:"لن أخبركم بما سنفعله مع مارتن، هو يلعب مع فريق آخر هذا العام وسنرى ما سنفعله في المستقبل".

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وتابع:"بنزيما لم يتغير، الشيء الوحيد هو العمر والخبرة لكنه كان في مدريد لسنوات عديدة، كلاعب بالنسبة لي هو نفسه ولم يتغير، هو يعرف أن عليه التحسن دائمًا وهذا ما يفعله، يهتم كثيرًا بنفسه ولديه طموح".

وأردف قائلا:"هو يحب كرة القدم وأيضًا يجب على اللاعب رقم 9 في ريال مدريد أن يسجل الأهداف، هو يحقق لنا أشياء رائعة كما أنه يسجل الأهداف، كريم لديه الميزتين".

وعن جاريث بيل، قال زيدان:"أنا أثق حقًا بجاريث مثل الجميع".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً: "لن أقول أي شيء عن أسينسيو ومشاركته في التشكيلة الأساسية غدًا، لكن علينا أن تذهب خطوة بخطوة ونحن نملك الوقت، ليس عليكم أن تعتقدوا أنه عليك المشاركة في كل مباراة بعد إصابة خطيرة، علينا الذهاب خطوة بخطوة نحن وهو بكل هدوء".