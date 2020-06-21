رياضة | تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعرض إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ30، والذي يتصدر فريق برشلونة.

ويأتي في قمة ترتيب الدوري الإسباني الفريق الكاتالوني برصيد 65 نقطة، و بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني ريال مدريد، عن رصيد 62 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بعد تقدمه في مواجهة اليوم مع فريق بلد الوليد بهدف نظيف.

وقد جاء ترتيب جدول الدوري الإسباني كالتالى:-

1- برشلونة 64 نقطة

2- ريال مدريد 62 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 52 نقطة

4- إشبيلية 52 نقطة

5- خيتافي 48 نقطة

6- ريال سوسيداد 47 نقطة

7- فياريال 47 نقطة

8- فالنسيا 43 نقطة

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9-أتلتيك بيلباو 42 نقطة

10- غرناطة 42 نقطة

11- ليفانتي 38 نقطة

12- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

13- أوساسونا 35 نقطة

14- ريال بيتيس 34 نقطة

15- بلد الوليد 33 نقطة

16- إيبار 29 نقطة

17- سيلتا فيجو 27 نقطة

18- ريال مايوركا 26 نقطة

19_ ليجانيس 24 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة