رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة قوية إلى إثيوبيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يوجه رسالة قوية إلى إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتوجيه رسالة قوية منذ قليل إلى دولة إثيوبيا بسبب الأزمة الأخيرة بينها وبين دولة مصر.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بين دولة مصر ودولة إثيوبيا بسبب سد النهضه وتعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات خلال الأيام الماضية.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "أود أن أوضح إلى دولة إثيوبيا أن جيش مصر قوي ويمكنه الرد على اي شخص وفي أي وقت".

وتابع: "المياه بالنسبالنا أهم من رغيف العيش بل أن رغيف العيش نفسه يتم تصنيعه من المياه فكيف لنا أن نفرط في حقنا؟".

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحاته: "لقد صبرت مصر كثيرا على إثيوبيا ولكن للصبر حدود ويجب أن يحذروا من غضب المصريين ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي وجيش مصر".