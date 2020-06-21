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رياضة | أحمد حجازي يرفض الرحيل ويتمسك بالدوري الانجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يرفض الرحيل ويتمسك بالدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

قال تامر النحاس، وكيل أحمد حجازي، مدافع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حاليا، أن اللاعب لا يرغب في العودة للأهلي ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية.

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وأكد النحاس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في وتركيا ولكنه رفضها"

وأوضح: "أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي بالإضافة إلى جالطة سراي وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعا لرغبته في اللعب داخل الدوري الانجليزي"

وأتم: "ناديه الانجليزي متمسك باللاعب، وعلى أي نادي يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه استرليني شرط جزائي في عقد اللاعب"

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