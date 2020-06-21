رياضة | حقيقة تدريب إيهاب جلال لـ بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة تدريب إيهاب جلال لـ بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تامر النحاس، وكيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن الأخير مستمر في صفوف النادي الفيومي لنهاية الموسم.

وأكد النحاس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز لم يفاوض إيهاب جلال وهو مستمر في صفوف المقاصة"

وتابع: "لو بيراميدز فكر في التعاقد مع مدرب مصري سيكون إيهاب جلال"

وأتم: "المقاصة لم يناقش ملف تجديد إيهاب جلال حتى الآن والفريق في موقف صعب وهو يركز عنه"