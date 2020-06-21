رياضة | هيثم عرابي يكشف عن رأيه فى أزمة نادى القرن بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيثم عرابي يكشف عن رأيه فى أزمة نادى القرن بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إن نادي الزمالك من حقه المطالبة بقضية نادي القرن ولكن اللقب ليس من حقه.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ومن حق الزمالك المطالبة باستعادة اللقب ولكن لماذا تأخر طوال تلك المدة"

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وأوضح: "من حق الزمالك المطالبة بقضية نادي القرن ولكن دون الإساءة للأهلي، وأتمنى أن أي نادي يتحدث عن نفسه ولا يتطاول على الآخر".

وتطرق عرابي في حديثه عن رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز، وأكد: "كل لاعب له حسابات، والأهلي تأخر في مفاوضاته مع اللاعب وذلك في نفس الوقت الذي تقدم فيه بيراميدز بإغراءات مالية للاعب"

وأتم: "أحمد فتحي أخطأ فقط في المماطلة بالمفاوضات مع الأهلي"