رياضة | هيثم عرابي يكشف عن رأيه فى أزمة نادى القرن بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيثم عرابي يكشف عن رأيه فى أزمة نادى القرن بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إن نادي الزمالك من حقه المطالبة بقضية نادي القرن ولكن اللقب ليس من حقه.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ومن حق الزمالك المطالبة باستعادة اللقب ولكن لماذا تأخر طوال تلك المدة"
وأوضح: "من حق الزمالك المطالبة بقضية نادي القرن ولكن دون الإساءة للأهلي، وأتمنى أن أي نادي يتحدث عن نفسه ولا يتطاول على الآخر".
وتطرق عرابي في حديثه عن رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز، وأكد: "كل لاعب له حسابات، والأهلي تأخر في مفاوضاته مع اللاعب وذلك في نفس الوقت الذي تقدم فيه بيراميدز بإغراءات مالية للاعب"
وأتم: "أحمد فتحي أخطأ فقط في المماطلة بالمفاوضات مع الأهلي"