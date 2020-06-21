شكرا لقرائتكم اليوم.. اتحاد الطائرة يجتمع بالأندية لبحث الاجراءات الإحترازية لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المركز الصحفى لملعب كرة القدم اليوم الأحد ، اجتماع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مع أندية الممتاز "أ" و"ب"، لمناقشة تصورات عودة النشاط والإجراءات الاحترازي فى ظل إعلان وزارة الشباب والرياضة مؤخرا عودة النشاط تدريجياً على صعيد كافة الاتحادات بالتدريبات ومن ثم استكمال المسابقات .

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات و شرحها قبل عودة النشاط .

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، فى اجتماعها الأخير، مخاطبة الجهة الإدارية للحصول على موافقة إنشاء صندوق الكوارث للاعبين والمدربين والحكام خلال الفترة المقبلة كمساعدة إضافية فى حالة الظروف الصعبة .

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يأتى ذلك فى ظل موافقة اللجنة المؤقتة على مقترح الصندوق الذى تقدم به إيهاب عزمى عضو اللجنة المؤقتة فى إطار الخطط الخيرية التى يسعى إلى تقديمها لأبناء منظومة اللعبة .

كما تبحث اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة عن شركات تأمين فى إطار خطة الاتحاد للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات طبية على أفضل ما يكون فى هذا المجال.

فيما تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطائهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة المقبلة، وفى هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، على إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى .