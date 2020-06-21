اخبار الرياضه

خسارة مؤثرة لإسبانيول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرس ليفانتي مسماراً آخر في نعش إسبانيول الذي أصبح مهدداً بشكل كبير بالهبوط إلى الدرجة الثانية، للمرة الأولى منذ عام 1993، وذلك بخسارته على أرضه 1 3 في المرحلة الثلاثين من .

وبعد أن استهل العودة من توقف بشكل إيجابي من خلال الفوز على ديبورتيفو ألافيس 2 0، والتعادل مع مضيفه خيتافي 0 0، انتكس النادي الكتالوني أمس على أرضه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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