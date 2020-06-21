خسارة مؤثرة لإسبانيول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرس ليفانتي مسماراً آخر في نعش إسبانيول الذي أصبح مهدداً بشكل كبير بالهبوط إلى الدرجة الثانية، للمرة الأولى منذ عام 1993، وذلك بخسارته على أرضه 1 3 في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وبعد أن استهل العودة من توقف بشكل إيجابي من خلال الفوز على ديبورتيفو ألافيس 2 0، والتعادل مع مضيفه خيتافي 0 0، انتكس النادي الكتالوني أمس على أرضه.