شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مجهولة الأسباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي لم يكشف اتحاد جدة الأسباب التي أدت إلى قرار إقالة رئيسه التنفيذي حمد الصنيع، وتعيين إبراهيم بخيت بدلاً منه. وصادقت الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي على قرارها في اجتماع افتراضي عن بُعد، وسط تباين الآراء بين أنصار العميد عن الانعكاسات المستقبلية، لاسيما أن الصنيع ارتبط بالاتحاد في بداياته لاعباً ومديراً للفريق الأول، ثم رئيساً للنادي في 2017.

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