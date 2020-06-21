شكرا لقرائتكم خبر عن تامر النحاس: الزمالك فاوض رجب بكار.. والأهلى يجدد عقد مروان محسن خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر النحاس، وكيل رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن اللاعب يستحق التواجد في الأهلي أو الزمالك بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع النادي السماوي.

وأوضح النحاس خلال تصريحات تلفزيوينة، قائلا: "الزمالك لم يفاوض رجب بكار في الوقت الراهن لكنه فاوضه في يناير الماضي، والأهلي كان يفاوض رجب بكار ولكن تجمدت المفاوضات في الفترة الماضية".

وأشار تامر النحاس، وكيل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك جلسة سيعقدها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، خلال 48 ساعة للحديث حول تجديد عقده، قائلا: "اتفقنا على تجديد عقد مروان، ولكن لم نتحدث عن كافة التفاصيل، والأهلي سيجدد عقد مروان لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بالإضافة إلى الموسم المتبقي له في عقده، ولم أبحث عن عروص لرحيل مروان محسن، الطرفان مرحبان بالتجديد".

وأشار تامر النحاس إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مستمر في صفوف النادي الفيومي لنهاية الموسم، قائلا: "بيراميدز لم يفاوض إيهاب جلال وهو مستمر في صفوف المقاصة، ولو بيراميدز فكر في التعاقد مع مدرب مصري سيكون إيهاب جلال.. والمقاصة لم يناقش ملف تجديد إيهاب جلال حتى الآن".