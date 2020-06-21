شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يتلقى عروض تركية وسعودية.. وناديه الإنجليزي يطلب 10 ملايين استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تامر النحاس، وكيل أحمد حجازي، مدافع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حاليا، أن اللاعب لا يرغب في العودة للأهلي ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية.

وأضاف النحاس خلال تصريحات تلفزيونية: "أحمد حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا، ولكنه رفضها وأهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي بالإضافة إلى جالطة سراي وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعا لرغبته في اللعب داخل الدوري الانجليزي وناديه الانجليزي متمسك باللاعب، وعلى أي نادي يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه استرليني شرط جزائي في عقد اللاعب".

فيما أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف عودة أحمد حجازى نهائياً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدواع مادية، خاصة بعد أزمة كورونا والتى تسببت فى حدوث هزة مادية ليس فى الأهلى فقط لكن فى جميع أندية العالم، وحاول مسئولو الأهلى إنهاء صفقة حجازى، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت غلق الملف بشكل نهائى، خاصة أن المتوقع أن تكلف صفقة حجازى خزينة الأهلى مبلغاً كبيراً سواء على مستوى التعاقد معه أو على مستوى راتبه.

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وطلب أحمد حجازى من إدارة الأهلي تأجيل عودته في الوقت الحالي، مُفضّلاً البقاء في تجربته الاحترافية الأوروبية سواء في ويست بروميتش أو في أي نادٍ أوروبي آخر، خاصة أن لديه عروض أوروبية جيدة حال رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، كما أكد حجازي لمسئولي القلعة الحمراء أنه لن يلعب لأي نادٍ مصرى آخر بخلاف الأهلى، موضحاً أن خطوة العودة لمصر أو اللعب في أحدى الدوري الخليجية لن تحدث حالياً خاصة وأنه يسير بشكل جيد في مشواره الاحترافي الأوروبي.

وانتقل أحمد حجازي لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو، واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن توصله لاتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، إلا أن اللاعب أكد عدم صحة تلك الأنباء.س، وكيل أحمد حجازي، مدافع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حاليا، أن اللاعب لا يرغب في العودة للأهلي ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية.

وأكد النحاس خلال تصريحات تلفزيونيه : "أحمد حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا ولكنه رفضها و أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي بالإضافة إلى جالطة سراي وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعا لرغبته في اللعب داخل الدوري الانجليزي و ناديه الانجليزي متمسك باللاعب، وعلى أي نادي يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه استرليني شرط جزائي في عقد اللاعب".