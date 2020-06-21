شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي، مضيفا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي خلال 48 ساعة قادمة"، ورفض رئيس الزمالك الكشف عن الأمر، دون أن يوضح إذا كان الأمر يرتبط بصفقة جديدة لفريق الكرة من عدمه.

فيما وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللوم لطارق السيد، لاعب الفريق السابق، على تصريحاته خلال ظهوره على احدى الفضائيات، وقال مرتضى: "تصريحات طارق السيد لا تليق، وارفض تشويه صورة الزمالك، واطلب استضافة طارق السيد غدًا في قناة الزمالك من أجل تبرير تصريحاته"، متابعًا: "قمت بالاتصال بطارق السيد من أجل العمل ضمن الجهاز الفني لميتشو، ولكنه لم يحضر".

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وأنهى حديثه قائلاً: "سيكون لطارق السيد فرصة جديدة للعمل داخل نادي الزمالك، ولكني ألومه على تصريحاته، وأطلب منه تبريرها وتوضيحها للجميع".

من ناحية أخري، أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين لتطبيقه خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد كارتيرون للجهاز المعاون سعادته بالتزام لاعبي الزمالك بتنفيذ البرنامج كاملا وهو ما سيوفر وقتا طويلا في اعداد اللاعبين عقب عودة التدريبات، وذلك استعدادا لمواجهتي الرجاء المغربي في دوري أبطال افريقيا واستئناف الموسم الحالي من الدوري، كما أجرى كارتيرون اتصالات هاتفية بالثلاثي الأجنبي المتواجد خارج مصر أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم ومتابعة البرنامج التدريبي المكلفين به مع زملائهم.

فيما نفي نادي الزمالك وصول أي عروض رسمية ليوسف أوباما مهاجم الفريق من أندية إماراتية أو أي اندية أخرى، وقال طارق يحيي عبر برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك إن إدارة النادي نفت رسميا تلقيها أي عروض بشأن يوسف أوباما عقب تألقه مع الفريق الموسم الماضي، مشددا علي ان إدارة الزمالك تتعامل بشفافية مع العروض التي تصل بشأن اللاعبين .