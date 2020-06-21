لاعب يكشف خبايا حفل عيد ميلاد نيمار دا سيلفا الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أندير هيريرا لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن بعض التفاصيل الخاصة بطريقة زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا في تنظيم حفلات عيد ميلاده الصاخبة التي اشتهر بها.

هيريرا لاعب مانشستر يونايتد السابق تحدث خلال برنامج The Resistance على قناة إسبانية، عن تفاصيل حفلة عيد ميلاد نيمار الـ28 في فبراير الماضي التي حضرها رفقة زوجته.

اللاعب الإسباني قال: “ماذا حدث؟ يمكنك سؤالي عن ما لم يحدث، نيمار استأجر مكانا أكبر من مسرح أرليكوين، وحدد أماكن تواجد أي لاعب متزوج أو أعزب في حفل عيد ميلاده”.

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هيريرا أضاف، اللاعب المتزوج يذهب للطابق العلوي، والأعزب في السفلي، الحقيقة هو يفعل كل شيء من أجل الاستمتاع بوقته وقمت بتهنئته على هذه الليلة.. الأمور كانت صاخبة في الطابق الأسفل، لذلك رفضت زوجتي تماما ذهابي للمراحيض أو النزول لرؤية ما يحدث هناك”.

الحفل شهد تواجد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان مع زوجاتهم بالزي الرسمي اللون الأبيض، وهذا تقليد اتبعه نيمار في المرات السابقة باختيار ألوان موحدة..

كما حضر عدد من لاعبي فرق الدوري الفرنسي الآخرين، على رأسهم النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق أولمبيك ليون.