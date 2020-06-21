أتلتيكو مدريد يخطف فوزًا صعبًا من بلد الوليد بالدوري الإسباني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب وانداميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».
ويدين المدرب دييجو سيميوني بهذا الفوز للبديل فيتولو الذي دخل المباراة في الدقيقة 73 وأحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81 من صناعة زميله دييجو كوستا.
بتلك النتيجة عاد أتلتيكو مدريد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن إشبيلية وبرصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 33 في المركز الخامس عشر.
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