شكرا لقرائتكم الونش: لعبت في ناشئين الأهلي 6 شهور وتم الاستغناء عني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود حمدي الونش، مدافع نادى الزمالك، لعبت في ناشئين الأهلي 6 شهور وتم الاستغناء عني بعدها في بداياتي، وأضاف مدافع نادى الزمالك في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، على قناة 1on time sport، بدأت في مركز شباب بلبيس في الشرقية وسيد عبد الحفيظ أخبرني بضرورة وجودي في أكاديمية الأهلي ومن بعدها توجهت إلى أكاديمية الأهلي ناشئين الأحمر في مدينة نصر، لمدة 6 شهور ووالدتي كانت تصطحبني يوميا من الشرقية إلى القاهرة وتم الاستغناء عني في النهاية.
وواصل محمود حمدي الونش تصريحاته: "جلست في البيت سنة كاملة بعد استغناء الأهلي عنى"، مؤكدا أنه وقع للزمالك عن طريق مرتضى منصور الذي أنهى إجراءات ضمى من طلائع الجيش وكلمني مرة واحدة ووقعت مع أحمد وأمير في المنزل.
وأشاد الونش بجماهير الزمالك، قائلا: " جماهير الزمالك هي تألقى مع الفريق الأبيض"، مؤكدا أن أمير مرتضى منصور هو أول من أبلغني بقرار الأرجنتيني هيكتور كوبر للانضمام إلى منتخب مصر.
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