شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين : الأهلي فاوض الونش في 2014 ومغالاة الطلائع في 10 مليون جنية تسببت في عدم انتقاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد صلاح الدين، نجم الأهلى الأسبق فاوضنا الونش في 2014 لضمه من طلائع الجيش ولكن المغالاة المادية بطلب طلائع الجيش 10 مليون جنيه تسبب فى عدم إتمام الصفقة

وأضاف في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، على قناة 1on time sport، أن أحمد حجازى هو مدافع مصرالاول كما أن هناك أسماء كيرة فى الاهلى والزمالك ضمن أفضل المدافعين.

كما أكد فى وليد صلاح الدين أن حسام عاشور متجه فى طريقه غلى الللعب لأاحد الاندية فى السعودية وأتمنى هدوء الأمور مع الأهلي

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واستكمل وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق، إنه يحلم برئاسة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله لهذا المنصب.

وواصل صلاح الدين ": "من طموحي أن أكون رئيسًا للنادي الأهلي، لدي الإمكانات وقائد للفريق منذ أن كان عمري 13 عامًا وتدرجت في مناصب كثيرة في النادي ويتبقى أن أكون في الإدارة ثم أصبح رئيسًا للنادي".