شكرا لقرائتكم رئيس طبية الجبلاية: مسحات للاعبين قبل المباريات بـ 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبيه بالاتحاد المصري لكرة القدم إن هناك مسحات لكل فرق الدوري المصري قبل المباريات كل ٢٤ ساعة. Advertisements وأضاف سلطان في تصريحات تلفزيونية ان فرق الدوري ستخضع خلال الفترة القادمة للإجراءات الاحترازيه مشددة لعودة الدوري خلال الشهر القادم والمسحات ستتم باستمرار خلال المباريات المتبقية من الدوري. وتابع أن كل هذه الإجراءات ستتم حفاظاً على اللاعبين وللاطمئنان كل اعضاء المنظومة الرياضية طبقاً لقرار الاتحاد المصري في خطة استكمال البطولة هذا الموسم .

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