شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يلوم طارق السيد على تصريحاته عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللوم لطارق السيد، لاعب الفريق السابق، على تصريحاته خلال ظهوره على احدى الفضائيات.

وقال مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" تصريحات طارق السيد لا تليق، وارفض تشويه صورة الزمالك".

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وواصل:"اطلب استضافة طارق السيد غدا في قناة الزمالك من أجل تبرير تصريحاته".

واكمل:"قمت بالاتصال بطارق السيد من أجل العمل ضمن الجهاز الفني لميتشو، ولكنه لم يحضر".

وأنهى حديثه قائلاً:"سيكون لطارق السيد فرصة جديدة للعمل داخل نادي الزمالك ولكني ألومه على تصريحاته واطلب منه تبريرها وتوضيحها للجميع".