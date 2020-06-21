شكرا لقرائتكم طارق السيد: مع عودة النشاط الرياضى ولازم الأندية تاخد وقتها للإعداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه مع عودة النشاط الرياضى إمبارح قبل النهاردة ومنح الأندية الوقت الكافى للاستعداد لتجهيز اللاعبين.

وقال طارق السيد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: أنا مع عودة النشاط الرياضى إمبارح قبل النهاردة، والأندية محتاجة فترة إعداد كبيرة ومباريات ودية لتجهيز اللاعبين وخد وقتك علشان الإصابات.

وأوضح طارق السيد، أنه في حالة عودة الدورى الحالي لن ينتهى قبل شهر نوفمبر المقبل، لأن اللاعبين سيتحاجون وقتا كبيرا لإعدادهم لخوض مباراة كل 3 أيام في مدة شهرين ونصف.

وكشف طارق السيد: مش بشتغل في الزمالك لأنى أنا مش محبب من المسئولين، لأنى بقول على الصح صح والغلط غلط لذلك مش مرغوب تواجدى في الزمالك، والحقيقة بتزعل ناس كتيرة في النادى.

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وأضاف طارق السيد، لم أحصل على فرصتى في الزمالك بعد الاعتزال، وسأعود للزمالك بعملى وشغلى مش بحاجة تانية، وسأكون يوما ما مدريرا فنيا لنادى الزمالك ومنتخب مصر.

وأوضح نجم الزمالك السابق، لم أتوقع عمل هذا التاريخ مع الزمالك ومنتخب مصر، رغم أن مفيش مدرب كان يشوفنى يرضى يلعبنى بسبب جسمى ولكن بعد أسبوع يقتنع بإمكانياتى، وعانيت كثيرا بسبب صغر جسمى في الناشئين حتى 16 سنة.

وتابع طارق السيد، أنا واحد من أكثر 10 هدافين في تاريخ الدورى من المدافعين وسجلت 29 هدفا خلال مسيرتى في الدورى.

وعن رحيل طارق السعيد، أكد نجم الزمالك السابق: أن طارق السعيد تعرض للظلم في الزمالك، لأن النادى كان واخد قرار برحيل طارق السعيد ولما عرفوا أنه وقع للأهلى حاولوا يجددوا له ولكن كان مضى للأهلى.