شكرا لقرائتكم النحاس: جلال مستمر مع المقاصة حتى نهاية الموسم.. وتجميد مفاوضات الأهلي وبكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال تامر النحاس، وكيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن الأخير مستمر في صفوف النادي الفيومي لنهاية الموسم، وأضاف النحاس في تصريحات تلفزيونية، "بيراميدز لم يفاوض إيهاب جلال وهو مستمر في صفوف المقاصة".

وتابع النحاس: "لو بيراميدز فكر في التعاقد مع مدرب مصري سيكون إيهاب جلال"، قائلا :"المقاصة لم يناقش ملف تجديد إيهاب جلال حتى الآن والفريق في موقف صعب وهو يركز عنه"

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وأضاف تامر النحاس، أن اللاعب يستحق التواجد في الأهلي أو الزمالك بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع النادي السماوي.

وأكد النحاس: "الزمالك لم يفاوض رجب بكار في الوقت الراهن لكنه فاوضه في يناير الماضي"

واختتم: "الأهلي كان يفاوض رجب بكار ولكن تجمدت المفاوضات في الفترة الماضية"