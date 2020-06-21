شكرا لقرائتكم نادي مصر يقرر عدم المشاركة فى مسحات كورونا ويوصي بمنح حصته لمن يحتاجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر نادي مصر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، بشأن مصير مشاركة الفريق في الدوري الموسم الحالي في حالة استكماله، وكذلك بشأن المسحات المجانية التي قررها اتحاد الكرة لاندية الدوري بداية من اليوم استعدادا لعودة النشاط وكتب نادي مصر علي صفحته : قرر نادي مصر تأجيل التدريبات الجماعية (لأجل غير مسمي) كما قرر أن (لا) يشارك في المسحات الطبية (المجانية) الخاصة باتحاد كرة القدم ويوصي بالتبرع بها لمن هم في حاجة اليها.



نادي مصر

في نفس السياق يبدأ اليوم الأحد الاتحاد المصري لكرة القدم عملية اجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادا لاستئناف المسابقة، وذلك للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية وتنفيذا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان ووفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تحديد اليوم جاء بناء على طلب الأندية حتى تتمكن من تجميع لاعبيها، مشيرا إلى أن الأندية لن تتحمل أي أعباء مالية في هذا الصدد.

وشدد العطار على أنه تم التنسيق مع الأندية على عمل المسحات بحيث ستجرى المسحات اليوم الأحد لأندية الأهلي وحرس الحدود وطلائع الجيش ووادي دجلة وسموحة، وستجرى يوم الاثنين المسحات لأندية الاتحاد السكندري وانبي والمقاولون العرب ونادي مصر والثلاثاء لناديي المصري وطنطا وجاري التنسيق مع باقي أندية الدوري لإجراء المسحات قبل الانتظام في التدريبات.