شكرا لقرائتكم هيثم عرابي: الأهلي تأخر في تجديد عقد أحمد فتحي والأحمر هو نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إن نادي الزمالك من حقه المطالبة بقضية نادي القرن ولكن اللقب ليس من حقه، وأكد هيثم عرابي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ومن حق الزمالك المطالبة باستعادة اللقب ولكن لماذا تأخر طوال تلك المدة"
وأوضح: "من حق الزمالك المطالبة بقضية نادي القرن ولكن دون الإساءة للأهلي، وأتمنى أن أي نادي يتحدث عن نفسه ولا يتطاول على الآخر".
وتطرق عرابي في حديثه عن رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز، وأكد: "كل لاعب له حسابات، والأهلي تأخر في مفاوضاته مع اللاعب وذلك في نفس الوقت الذي تقدم فيه بيراميدز بإغراءات مالية للاعب"
وأتم: "أحمد فتحي أخطأ فقط في المماطلة بالمفاوضات مع الأهلي"
وقال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقا، إنه تحدث كثيرا مع حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد هيثم عرابي : "حسام عاشور تسرع في قراره بشأن الرد على عرض مجلس إدارة النادي الأهلي وهناك أساطير في الأهلي تم التعامل معهم بهذا الشكل"
وتابع: "كان يجب على حسام عاشور أن يقبل عرض الأهلي وأن يفكر بشكل سليم في قراره، لكنه أضاع تاريخه مع الأهلي في 3 دقائق".
قال هيثم عرابي، إنه لا يسعى في العودة للعمل داخل جدران القلعة الحمراء.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا أتحدث عن الأهلي أو مجلس إدارة الأهلي سعيا في العودة للعمل داخل الأهلي ولكن علاقتي بالكابتن محمود الخطيب جيدة"
وتابع: "علاقتي بالكابتن محمود الخطيب أبوية وتم التواصل بيننا في العيد ونحن اختلافنا في العمل فقط ولم نختلف بشكل رسمي".
وأضاف: "سأقلل من حديثي عن الأهلي حتى لا يفهم البعص أنني افعل ذلك من أجل العودة للعمل في الأهلي"
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