شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يطالب لاعبي سموحة بالحضور إلى النادى لعمل مسحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة مدير شئون اللاعبين عمرو إسماعيل بضرورة الاتصال بجميع اللاعبين للحضور بمقر النادى بسموحة لعمل المسحة الأولى فى تمام الساعه 12 ظهرا وعلى أن يتم عمل المسحه الثانية الجمعه المقبل .

وتم الاتفاق مع مسئولى سموحة على عمل المسحة لعدد 55 فرد هم قوام الجهاز الفنى بالكامل بالاضافه للجهاز الادارى والطبى و العاملين واللاعبين وعددهم 36 لاعبا وتم الاتفاق على خوض التدريبات عقب المسحه الثانيه ب 24 ساعه .

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وأصدر نادى سموحة بياناً ثمن خلاله الجهود التى تبذلها اللجنة الخماسية من أجل الارتقاء بكرة القدم والحفاظ على استمرارها وإدارتها كرة القدم فى هذه الظروف الصعبة، ووجه المهندس فرج عامر، رئيس النادى، خلال البيان الشكر إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى وزملائه على الجهود الكبيرة التى تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدورى والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس نادى سموحة إن قرار عودة الدورى قرار دولة وليس قرار أندية، ومن غير المعقول أن تأخذ رأى الأنديه فى عودة الدورى أو إلغائه لأن هذا غير منوط بها، وهذا قرار الدولة التى قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه، خاصة الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم فى استئناف مسابقة الدورى واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية كاملة والزام الجميع، وذلك لتخطى الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث فى كل دوريات العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة خاصة وهذه الجائحة مستمرة لفتره لا أحد يعرف موعد نهايتها إلا الله .

وأضاف رئيس نادى سموحة أن اللجنة الخماسية أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذى يتماشى مع توجهات الدولة بحثاً عن مصلحة المواطنين، والمؤسسات الرياضية عقدت اجتماع مع كل أنديه القسم الاول والثانى واستمعت لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلى الاندية حول كيفية استئناف بطولة الدورى وتطبيق الاجراءات الاحترازية وأجابت على كل الاستفسارات وأخذوا على عاتقهم ازالة العراقيل التى تحدث عنها ممثلى الأندية وطالب اللجنه الخماسيه والتى انجزت العديدمن الملفات بنجاح، ضرورة الانتهاء من الإعلان عن رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهى عملها لانها قادرة على انجاز هذا الملف بحيادية وشفافية، اذا لم تنتهى منه قبل الرحيل سوف تعانى الأندية ولن يكتب لهذه الرابطة النجاح.