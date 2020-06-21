شكرا لقرائتكم الونش: كنت واثق من حصد السوبر المصري والإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر محمود حمدي الونش, مدافع نادى الزمالك، أن التتويج بالسوبر المصري على حساب الأهلي بمثابة بطولة خاصة بالنسبة له مؤكدا أنها مباراة كانت صعبة للغاية

وأضاف مدافع نادى الزمالك في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، على قناة 1on time sport، أن بمجرد ضياع ضربة جزاء أشرف بن شرقي شعرنا بهروب المباراة لكن أبو جبل أعاد إلينا الأمل.

واستكمل الونش قائلا: تمسكنا بالفوز على الترجي التونسي في السوبر الافريقي لمصالحة الجماهير لم افقد الأمل في الفوز على الترجي ، مضيفا لم أحتفل بأهداف زملائى ودائما أقف في دائرة منتصف الملعب والعبرة بالنهاية والنتيجة.

وروي الونش عن دعم جميع لاعبى الزمالك له بعد التسبب في ضربة جزاء الترجي في السوبر الافريقي، مؤكدا أن مساندة مرتضى منصور للاعبين وراء التتويج بالكونفدرالية الافريقية

وقال محمود حمدي الونش, مدافع نادى الزمالك، توقعت بنسبة كبيرة أن أكون خارج قائمة مونديال روسيا 2018 لقلة مشاركاتي وشعرت باختياري على حساب كوكا وحزنت كثيرا بعدها.

وأضاف مدافع نادى الزمالك ،كنت في موقف محرج للغاية أمام كوكا بسبب انضمامي لكأس العالم ورفضت أسلم علي كوكا 3 أيام، مؤكدا أن السوشيال هي السبب في تلك الازمة بيني وبين أحمد حسن مهاجم المنتخب .

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وأبدي إعجابه بالأرجنتيني كوبر مدرب المنتخب مؤكدا أنه يميل إلى للالتزام والسرعات الهجومية المرتدة وكذلك أسامة نبيه الذي كان يساعد جميع اللاعبين في عهد كوبر

وتابع حديثه قائلا لعبت في ناشئين الأهلي 6 شهور وتم الاستغناء عني بعدها في بداياتي، مضيفا بدأت في مركز شباب بلبيس في الشرقية وسيد عبد الحفيظ أخبرني بضرورة وجودي في أكاديمية الأهلي ومن بعدها توجهت إلى أكاديمية الأهلي ناشئين الأحمر في مدينة نصر، لمدة 6 شهور ووالدتي كانت تصطحبني يوميا من الشرقية إلى القاهرة وتم الاستغناء عني في النهاية.

واستكمل عائلتي كلها زملكاوية لكنهم لم يعارضوا انضمامي للأهلي ولعبت في ناشئين الأهلي لمدة 6 شهور عندما كنت أبلغ 8 سنوات وبعدها توقفت عن ممارسة كرة القدم لمدة سنة ثم نجحت في اختبارات طلائع الجيش

وواصل محمود حمدي الونش تصريحاته قائلا : جلست في البيت سنة كاملة بعد استغناء الأهلي عنى مؤكدا أنه وقع للزمالك عن طريق مرتضى منصور الذي أنهى إجراءات ضمى للزمالك من طلائع الجيش وكلمني مرة واحدة ووقعت مع أحمد وأمير في المنزل .

وأشاد الونش بجماهير الزمالك مؤكدة أنها وراء تألقه مع الفريق، مؤكدا أن أمير مرتضى منصور هو أول من أبلغني بقرار الارجنتين هيكتور كوبر للانضمام إلى منتخب مصر,