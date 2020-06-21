شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: خلال أسبوع سيتحول ملف نادي القرن لسويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،أنه خلال أسبوع سيتحول ملف نادي القرن لسويسرا. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي خلتل ٤٨ ساعة قادمة". Advertisements ورفض رئيس الزمالك الكشف عن الأمر، غير موضحا اذا كان الأمر يرتبط بصفقة جديدة لفريق الكرة من عدمه.

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