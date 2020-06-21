شكرا لقرائتكم النحاس: حجازي تلقى عروضا تركية وسعودية وناديه يطلب 10 ملايين آسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس، وكيل أحمد حجازي، مدافع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حاليا، أن اللاعب لا يرغب في العودة للأهلي ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية، وأكد النحاس في تصريحات تلفزيونية: "أحمد حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا ولكنه رفضها"

وأوضح: "أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي بالإضافة إلى جالطة سراي وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعا لرغبته في اللعب داخل الدوري الانجليزي"

وأتم: "ناديه الانجليزي متمسك باللاعب، وعلى أي نادي يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه استرليني شرط جزائي في عقد اللاعب".

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وظهر الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون بصورة أكثر من رائعة في المباراة التي خاضها فريقه اليوم بالدوري الإنجليزي "الشامبيونشيب".