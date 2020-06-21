شكرا لقرائتكم النحاس: حجازي تلقى عروضا تركية وسعودية وناديه يطلب 10 ملايين آسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس، وكيل أحمد حجازي، مدافع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حاليا، أن اللاعب لا يرغب في العودة للأهلي ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية، وأكد النحاس في تصريحات تلفزيونية: "أحمد حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا ولكنه رفضها"
وأوضح: "أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي بالإضافة إلى جالطة سراي وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعا لرغبته في اللعب داخل الدوري الانجليزي"
وأتم: "ناديه الانجليزي متمسك باللاعب، وعلى أي نادي يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه استرليني شرط جزائي في عقد اللاعب".
وظهر الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون بصورة أكثر من رائعة في المباراة التي خاضها فريقه اليوم بالدوري الإنجليزي "الشامبيونشيب".
وتعادل وست بروميتش ألبيون، الذى يضم الدولى المصرى أحمد حجازى، مع ضيفه فريق برمنجهام سيتي، بدون أهداف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت، على ملعب " ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".
وعادت منافسات التشامبيونشيب اليوم، بعد توقف طويل، دام لأكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وخاض أحمد حجازى، مباراة اليوم بالكامل، وظهر بمستوى جيد، وشارك فى الحفاظ على نظافة شباك فريقه.
وتصدر وست بروميتش ألبيون، جدول ترتيب شامبيونشيب، بشكل مؤقت برصيد 71 نقطة، متوفقا بفارق الأهداف عن فريق ليدز يونايتد، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، ولكن له مباراة ستلعب غدا مع فريق كارديف سيتى.
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