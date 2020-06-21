شكرا لقرائتكم طارق السيد: علمت باستغناء الزمالك عنى في العمرة وممدوح عباس صاحب القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه تلقى خبر استغناء الزمالك عنه أثناء قضائه العمرة عن طريق مكالمة من إدارى نادى الزمالك.

وقال طارق السيد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "علمت باستغناء الزمالك عنى وأنا في العمرة وأمى كانت بتبكى من غدر المسئولين في الزمالك معايا".

وأضاف طارق السيد، "أنه في وقتها كنت حاسس أن محمد حلمى مدرب الزمالك هو السبب ولكن عرفت أنه لم يطلب رحيلى ولكن كان قرار من ممدوح عباس وقتها الذى كان يرغب في إبعادى عن الفريق".

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن الأهلى فاوضنى للانضمام إليه ومانويل جوزيه كلمنى علشان أروح الأهلى، وقعدت في جلسة مع مسئولي الأهلى وكان متواجد الخطيب، وحسيت وأنا قاعد أنى رايح المدينة الفاضلة، وأنى داخل على منظومة كبيرة، لذلك رفض الانضمام لأأنى نجم كبير وجاى من مكان كبير مش صغير.

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وتابع طارق السيد، كنت حزينا جدا عندما سجلت في الزمالك، وحسيت أنهم ظلمونى جدا، ولكن لم أقصر في حق نادى الاتصالات الذى كنت ألعب له ومصدر رزقى.

وعن عودة النشاط، قال طارق السيد: أنا مع عودة النشاط الرياضى إمبارح قبل النهاردة، والأندية محتاجة فترة إعداد كبيرة ومباريات ودية لتجهيز اللاعبين وخد وقتك علشان الإصابات.

وأوضح طارق السيد، أنه في حالة عودة الدورى الحالي لن ينتهى قبل شهر نوفمبر المقبل، لأن اللاعبين سيتحاجون وقتا كبيرا لإعدادهم لخوض مباراة كل 3 أيام في مدة شهرين ونصف.