شكرا لقرائتكم النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس، وكيل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك جلسة سيعقدها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، خلال 48 ساعة للحديث حول تجديد عقده، وأكد النحاس في تصريحات تلفزيونية: "اتفقنا على تجديد عقد مروان ولكن لم نتحدث عن كافة التفاصيل"
وتابع: "الأهلي سيجدد عقد مروان لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالإضافة إلى الموسم المتبقي له في عقده"، قائلا: "لم أبحث عن عروص لرحيل مروان محسن، الطرفان مرحبان بالتجديد".
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي كواليس وموعد تجديد تعاقد المهاجم الدولي مروان محسن مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن ظروف الملفات التي تستجد يومياً في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية تسببت في تعطل عقد اجتماع مع مهاجم الفريق حتى الآن مشيراً الى انه سيعقد اجتماعه في القريب العاجل خاصة وأن الأمور كلها تتوقف على نتيجة الجلسة التي ستجمعني باللاعب.
وسبق أن أعلن النادي الأهلي عقد جلسة بين عبد الحفيظ ومروان محسن للاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بتجديد تعاقده مع الا أنها تأجلت عدة مرات بسبب الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وانشغال المسئولين بالعديد من القضايا الخاصة بالقلعة الحمراء.
وقال عبد الحفيظ أن موافقة رينيه فايلر ومنحه الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي على تمديد التعاقد مع اللاعب هو الأمر الأكثر أهمية وأن القلعة الحمراء دائماً ما تضع مصلحة لاعبيها في الاعتبار مشدداً على ان الملف سينتهي في القريب العاجل ولن يكون هناك فيه مشكلات نهائياً.
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