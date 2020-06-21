شكرا لقرائتكم النحاس: مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر النحاس، وكيل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك جلسة سيعقدها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، خلال 48 ساعة للحديث حول تجديد عقده، وأكد النحاس في تصريحات تلفزيونية: "اتفقنا على تجديد عقد مروان ولكن لم نتحدث عن كافة التفاصيل"

وتابع: "الأهلي سيجدد عقد مروان لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالإضافة إلى الموسم المتبقي له في عقده"، قائلا: "لم أبحث عن عروص لرحيل مروان محسن، الطرفان مرحبان بالتجديد".