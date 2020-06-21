شكرا لقرائتكم حلمي طولان: احنا مش زى أوروبا وسنواجه صعوبات بالجملة حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمى طولان ، المدير الفني لفريق إنبي، أن لاعبى مصر ليسوا مثل أوروبا، فكيف تريدون عودة الدوري في ذروة تفشي فيروس كورونا، هل تضحون بنا، وتابع طولان فى حديثه لبرنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ، أن هناك صعوبات بالجملة حال عودة الدوري فهل من يقول كلمة الحق يكون ضد الدولة وليس وطنيا؟ وليس لي علاقة بموافقة رئيس إنبي على عودة الدوري وأقول للمذيعين تجلسون في البرامج التليفزيونية تتحدثون عن عودة الدوري، وستشاهدوننا نموت وترموننا في التهلكة.

أكد حلمى طولان ، المدير الفني لفريق إنبي، أن الدوري لن ينتهى إلا في منتصف نوفمبر المقبل حال استكماله ، وأضاف طولان، أن هناك صعوبات بالجملة حال عودة الدوري وهناك توفقات إفريقية وعربية لأربع أندية ومنتخب مصر الأول والمنتخب العسكري

وقال حلمى طولان : اعتراضي على عودة الدوري فنياً وليس إدارياً ، وأطالب بضرورة عقد اجتماع مع اللجنة الخماسية والمديرين الفنين في الدوري، ميفا الأسهل الغاء نص موسم بدل من ضياع موسمين

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وشدد على ضرورة عمل مسحتين وتحليلين لكل رياضي في مصر مثلما يحدث فى أوروبا مضيفا نفقتد للتخطيط العلمي للرياضة في مصر ، وعلق على تخطيط اللجنة الخماسية للموسم الحالي التي تسير بشكل صعب.

وفى وقت سابق حدد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، الإثنين المقبل، موعداً لعودة نشاط الفريق البترولى، حيث سيتم فى البداية إجراء فحوصات طبية ومسحة كورونا لجميع اللاعبين، مع انتظار النتائج الخاصة بتلك الفحوصات قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعدما عقد زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، اجتماعاً، مع حلمى طولان وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى، لمناقشة كافة تداعيات المرحلة المقبلة الخاصة باستئناف النشاط الكروى فى مصر، وذلك لمناقشة عدة أمور مختلفة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى.