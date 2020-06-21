شكرا لقرائتكم أسامة حسن: رحلت عن الأهلي لإختياري أحمد رمزي مثل أعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، إن قرار رحيله عن الأهلي بسبب اختياره لأحمد رمزي كمثل اعلى ، وأضاف حسن في تصريحات تلفزيونية ان محمود صالح قام "بضربي" بسبب اختياري احمد رمزي كافضل ظهير ايسر وكمثل اعلى لي في هذا الموسم اثناء تواجده بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء .

وتابع أسامة حسن، أن ظهور مديرا الكرة بقطبي الكرة المصرية في البرامج الترفيهية الفترة الاخيرة تصرف غير صحيح.

وأشار حسن إلى ان هذا المنصب من اهم المناصب في الاهلي والزمالك ولابد ان يكون ذو شخصية قوية لانه المتحكم في شخصية اللاعبين والتزامهم داخل وخارج الملعب وفي حالة ظهروه في احد البرامج الترفيهيه تُقلل من شخصية امام اللاعبين.

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وأضاف أنه ينصح مديرا الكره في الاهلي والزمالك بعدم الظهور في البرامج الترفيهية للحفاظ على قيمة هذا المنصب .