شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: لدي تحفظ على قرار عودة الدوري.. والتدريبات على فترتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أنه لديه تحفظ على قرار عودة الدوري الشهر القادم بسبب الظروف التي تمر بها كرة القدم لكن الفريق سوف يستعد خلال الفترة القادمة .

وأشار مدرب الاتحاد السكندري في تصريحات تلفزيونية، إلى أن فترة التدريبات خلال المرحلة القادمة ستكون على فترتين طبقا لقرار اللجنة الطبية بالحفاظ على التباعد بين اللاعبين ومساحات مفتوحة بقدر الامكان للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين .

وتابع طلعت يوسف، " يخضع اللاعبين لجميع التحاليل خلال الأيام القليلة القادمة قبل بداية التدريبات للتاكد على سلامة جميع اللاعبين".

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أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري انه بالاتقاق مع رئيس النادي محمد مصيلحي سيتم توفير طائرة خاصة لعودة اللاعبين المحترفين.

وأضاف يوسف أن رئيس النادي سيوقر طائرة خاصة لعودة كل لاعب محترف من بلاده خلال الأيام القليلة القادمة للعودة للتدريبات والاستعداد لعودة النشاط خلال الشهر القادم.

وسيخضع اللاعبين فور عودتهم الي تحاليل طبيه للتأكد من سلامتهم وذلك بعد وصولهم مباشرة وقبل انضمامهم للتدريبات .