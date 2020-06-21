شكرا لقرائتكم طارق السيد: دفعت 15 ألف جنيه لشراء أحمد فتوح وأتظلمت مع المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه دفع 15 ألف جنيه من جيبه الخاص لشراء أحمد فتوح لناشئين نادى الزمالك مع أولياء أمور بيحبوا النادى.

وقال طارق السيد خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: دفعت 15 ألف جنيه من جيبى لشراء أحمد فتوح لنادى الزمالك، لأن الصفقة كانت مهددة بالضياع، بالإضافة إلى مساهمة أولياء الأمور في 5 آلاف جنيه، وأن اللاعب سيكون في الزمالك الموسم المقبل.

وعن فترة المنتخب، قال طارق السيد: تعرضت للظلم مع كل المدربين في المنتخب، ومخدتش حقى وكنت في أفضل مستوياتى ولم أشارك بشكل أساسى مع تارديللى.

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وأوضح طارق السيد، "أن أوتوفيستر مدرب الزمالك هو السبب في الهزيمة التاريخية من الاهلى 6 /1، وقالنا في فرفة الملابس أننى سأكسب الأهلى بأى فريق، فخلص علينا في الكلمتين دول وغير طريقة اللعب".

وكشف نجم الزمالك السابق: "علمت باستغناء الزمالك عنى وأنا في العمرة وأمى كانت بتبكى من غدر المسئولين في الزمالك معايا".

وأضاف طارق السيد، "أنه في وقتها كنت حاسس أن محمد حلمى مدرب الزمالك هو السبب ولكن عرفت أنه لم يطلب رحيلى ولكن كان قرار من ممدوح عباس وقتها الذى كان يرغب في إبعادى عن الفريق".

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن الأهلى فاوضنى للانضمام إليه ومانويل جوزيه كلمنى علشان أروح الأهلى، وقعدت في جلسة مع مسئولي الأهلى وكان متواجد الخطيب، وحسيت وأنا قاعد أنى رايح المدينة الفاضلة، وأنى داخل على منظومة كبيرة، لذلك رفض الانضمام لأأنى نجم كبير وجاى من مكان كبير مش صغير.