شكرا لقرائتكم محمد الخولى: كل نادى يحتاج 20 مليون جنيه على الأقل مصاريف لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد الخولى ، نائب رئيس النادي المصري إن صالح الكرة والأندية الأهم في عودة الدوري ولنا أسبابنا ومشكلانا حيث أناطلمصري البورسعيدي يلعب من غير ملعب طول الموسم".

وأضاف في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، على قناة 1on time sport، أن الأندية المصرية تعاني ماديا في الظروف العادية لعدم وجود موارد"، كما رفض عودة الدوري لصعوبة القرارات حاليا مؤكدا أننا نحتاج 3 شهور على الأقل فترة إعداد ومعسكر لإعداد الموسم الجديد".

وواصل محمد الخولى: لا يوجد نادى في مصر باستثناء الأهلي والزمالك وبيراميدز يستطيع تحمل تكاليف الإجراءات لعودة الدوري ، قائلا 20 مليون جنيه على الأقل مصاريف ك"ل نادى للإجراءات الاحترازية والرياضية حال عودة الدوري".

وعلق محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى على قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، المتعلقة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل، مؤكدًا إنهم سعداء بالقرار الذى سيعيد الحياة الرياضية لطبيعتها .

وأضاف الخولى نحن مع قرار الدولة فى أى اتجاه فى ظل الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله منذ بداية الموسم الجارى ، إلا أننا سناخذ كافة التدابير الإحترازية من أجل عودة النشاط الكروى تباعا .

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تابع نائب رئيس المصرى حديثه قائلاً: أجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية سيحسم كل شئ فى كافة الأمور مشيرا إلى أنه يجب على جميع الأندية الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، حتى تكون العودة بلا توقف فيما بعد".

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.