شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أرسنال وتعـــــادل ليستـــــر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمر أرسنال في نتائجه السلبية بعد العودة، فبعد خسارته أمام سيتي في الجولة الماضية، سقط أمس السبت أمام مضيفه برايتون 12 في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم أرسنال عبر نيكولاس بيبي في الدقيقة 68، وعادل دينك لصاحب الأرض بعد 7 دقائق، ثم سجل مزوليب هدف الفوز في الدقيقة 95، ليبقى المدفعجية في المركز التاسع برصيد 40 نقطة، وقد يتراجع للعاشر في حال فوز بيرنلي (39 نقطة) على مانشسستر سيتي.
كما فرط ليستر سيتي الثالث بالخروج منتصراً من مباراته الأولى بعد العودة؛ وذلك بعد تقدمه على واتفورد في الدقيقة الأخيرة قبل أن يعادل المضيف 1-1 في الوقت بدل الضائع.
وبدا فريق المدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز في طريقه لكي يعود منتصراً من ملعب «فيكاريدج رود»، لكن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام وحرموه من نقطتين بهدف استعراضي جميل للمدافع كريغ داوسون.
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